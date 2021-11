Infrastrutture: Usa, piano Biden suscita sempre maggior interesse per aziende spagnole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo piano di infrastrutture da quasi 500 miliardi di euro approvato la scorsa settimana dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha suscitato l'interesse delle grandi aziende spagnole. Come riferisce il quotidiano "Abc", il piano "faraonico" comprende ristrutturazione e sviluppo di strade (96,1 miliardi di euro), costruzione di ponti, porti, aeroporti e reti di connessione internet. Per "Abc", la Spagna ha un vantaggio in questa particolare corsa ai fondi dato che aziende come Acs, Ferrovial, Ohl e Acciona investono da anni negli Stati Uniti, un mercato vitale per il settore delle infrastrutture, conoscono l'amministrazione statunitense e hanno il know-how. rIn totale, Acs (15,7 miliardi di euro), Ferrovial (2,3 miliardi di euro), Ohla (1,1 miliardi di euro), Acciona (637 milioni di euro), Sacyr (318 milioni fi euro) e Fcc (85 milioni di euro) hanno ottenuto entrate di oltre 20,3 miliardi di euro negli Usa nel 2020, in un anno che è stato anche condizionato dalla pandemia del coronavirus. Se il Piano per la ripresa della Spagna include grandi progetti di riabilitazione abitativa ed energetica, fonti del settore hanno spiegato che la redditività è ancora "insufficiente", portando le aziende nazionali a guardare con sempre maggior interesse all'altra sponda dell'Atlantico. (Rel)