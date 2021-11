© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Green pass era “l’unica soluzione che avevamo” per il rilancio economico del Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al congresso nazionale di Confimprese. Il responsabile della Farnesina ha ricordato che come altri Paesi Ue stiano adottando misure molto più dure dell’Italia, come ad esempio l’Austria che sta stabilendo regole per cui si ipotizza il lockdown per i non vaccinati.(Res)