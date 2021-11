© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre, dopo la recita dell’Angelus questa mattina in Piazza San Pietro, ha ricordato che oggi si celebra la Giornata mondiale del diabete. “È una malattia cronica che affligge molte persone, anche giovani e bambini: prego per tutti loro e per quanti ne condividono ogni giorno la fatica, come pure per gli operatori sanitari e volontari che li assistono”, ha detto. (Civ)