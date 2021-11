Viterbo: aggredisce e ferisce il padre invalido al 100 per cento, denunciato 31enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggredisce il padre nonostante fosse disabile al 100 per cento e costretto al letto. Per questo un uomo di 31 anni è stato allontanato dal nucleo familiare. E' accaduto a Viterbo dove personale della Squadra Volante della Questura di Viterbo è intervenuto presso un’abitazione ubicata al pianterreno di uno stabile di una strada periferica del capoluogo, a seguito di una violenta lite familiare segnalata sul numero di emergenza Nue 112. Sul posto gli operatori hanno accertato che, all’interno dell’appartamento un 31enne viterbese, dopo aver insultato e minacciato a più riprese i suoi genitori, aveva aggredito il padre 62enne, costretto a letto da una disabilità del 100 per cento, provocandogli una contusione al polso destro. Successivamente il soggetto, in preda a forte agitazione, colpiva le porte interne della casa danneggiandole e procurandosi ferite ad una mano. (segue) (Rer)