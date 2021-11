Quirinale: Di Maio, molta empatia per Berlusconi, lo stanno prendendo in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sostenitori di Silvio Berlusconi lo stanno illudendo di poter arrivare al Quirinale, per questo "provo molta empatia" per lui. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi di Maio, intervenuto oggi al Congresso nazionale di Confimprese. "Provo molta empatia per lui perché lo stanno fregando", ha detto Di Maio, convinto di "essere l'unico in Italia che non ha avuto rapporti con Berlusconi" e che sostiene di non provare rancore per l'appellativo di "bibitaro" che l'ex presidente del Consiglio gli affibbiò. "Ho il privilegio di non offendermi perché sono stato fortunato", ha detto Di Maio. (Res)