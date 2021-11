Austria: Covid, da domani restrizioni per non vaccinati in Alta Austria e Salisburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Austria imporrà nuove restrizioni per i non vaccinati contro il Covid-19 a partire da domani. Due delle regioni più importanti del Paese, l’Alta Austria e quella di Salisburgo, sono state le prime ad annunciare la loro intenzione di adottare tali misure dalla giornata di lunedì. "Dobbiamo aumentare il tasso di vaccinazione. È vergognosamente basso", ha detto Schallenberg dopo una videoconferenza con i governatori delle nove province austriache. Ieri il presidente austriaco, Alexander Van Der Bellen, ha avvertito sul fatto che la situazione in alcuni ospedali e nelle terapie intensive sono “insostenibile” e potrebbe abbattere le forti azioni che sono state prese sinora per contenere la pandemia. (Geb)