Difesa: Mulè, Italia crei polo industriale nazionale per essere leader in Europa

- Il tempo presente obbliga questa Europa a prendere delle iniziative immediate e concrete, come ad esempio l'istituzione della forza di intervento rapido composta inizialmente da cinquemila soldati europei pronti ad intervenire nei teatri di crisi: non è certamente sufficiente ma è un approccio pragmatico e immediato che imprime un cambio di verso alla politica di difesa attuale. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, in un'intervista a Sky Tg24 Agenda. "L'Italia, essendo tra l'altro promotrice di una politica di difesa comune europea, deve insistere per creare un polo industriale e ingegneristico di difesa pronto ad assumersi la leadership in Europa: l'occasione è dietro l'angolo con la vendita della ex Oto Melara che Fincantieri è in grado di rilevare ipotizzando anche l'intervento di Cassa depositi e prestiti”, ha detto, aggiungendo che in questo modo “si può dare quella spinta che eviti ad un'azienda nazionale e strategica di finire in mano franco-tedesche stimolando nello stesso tempo la nascita di questo polo di interesse nazionale nel campo della difesa”. Si tratta, ha concluso, di andare “di pari passo con lo Strategic Compass, cioè con quella visione europea comune dove agire, rendere sicuro, investire e avere partner diventano le parole fondamentali di quella che deve essere e sarà la difesa comune europea". (Rin)