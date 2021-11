Quirinale: Di Maio, proteggere Draghi da questo dibattito che indebolisce istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’evitare il “totonomi” per il Quirinale bisogna proteggere il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al congresso nazionale di Confimprese a Fiuggi. “Si rischia di compromettere il lavoro sulla legge di bilancio. Draghi ha tutto il nostro sostegno perché sta portando avanti riforme che ci consentiranno di avere una ripresa solida. Se noi portiamo il presidente del Consiglio o il presidente attuale nel dibattito sul Quirinale indeboliamo le istituzioni”, ha detto Di Maio. “Il Parlamento è importante, non soltanto le forze politiche. Serve un grande coinvolgimento del Parlamento. Bisognerebbe fare qualche considerazione in più su cosa vogliono i gruppi parlamentari”, ha aggiunto. “Oggi qualsiasi candidato non avrebbe alcun senso, anche per il Movimento 5 stelle”, ha proseguito il ministro. (Res)