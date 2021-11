Open: Di Maio, Renzi si sta comportando come se avesse ancora il 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto emerso dall’inchiesta sulla Fondazione Open rispecchia il motivo del perché Renzi è all’1,1 per cento anche se si comporta come se avesse ancora il 40 per cento. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla conferenza nazionale di Confimprese. Secondo Di Maio, “Renzi considera gli altri la causa della perdita di consensi mai lui stesso”. Il responsabile della Farnesina ha ricordando come in politica giunge un momento per ogni leader di sentirsi come il re Sole “e allora inizia vedere intorno a se persone che lo stanno accerchiando”. “Nel caso di Renzi – ha sottolineato Di Maio – sono elevate all’ennesima potenza”, tanto da usare “una struttura Delta” e dare “incarico a un investigatore privato di cercare informazioni su di noi”.(Res)