Sudan: arrestato nella notte il capo della redazione locale di Al Jazeera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente araba "Al Jazeera" ha condannato l'arresto del capo della sua redazione sudanese El Musalmi El Kabbashi da parte delle forze di sicurezza di Khartum, chiedendone l'immediato rilascio. "Al Jazeera condanna con la massima fermezza le azioni riprovevoli dei militari e chiede alle autorità di rilasciare immediatamente El Kabbashi e di consentire ai suoi giornalisti di operare senza ostacoli, liberi di esercitare la loro professione senza paura o intimidazioni", si legge nella dichiarazione dell'emittente, rilasciata oggi. Il responsabile è stato preso in custodia dopo che le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nella sua casa nella notte. Nessun motivo è stato fornito per la sua detenzione. Al Jazeera ha accusato la giunta militare sudanese dell'arresto, sottolineando che le autorità sono responsabili "della sicurezza di tutti i suoi dipendenti". "In un mondo in cui i media e i giornalisti affrontano minacce crescenti, Al Jazeera vede l'accaduto come un attacco alla libertà di stampa nel suo insieme e invita le organizzazioni internazionali per i diritti umani e i media a condannare questa violazione della sicurezza dei giornalisti", ha aggiunto l'emittente. Non è la prima volta che le autorità sudanesi prendono di mira Al Jazeera. Nel 2019, durante le proteste che portarono alla deposizione dell'ex presidente Omar al Bashir, le forze di sicurezza hanno chiuso l'ufficio dell'emittente a Khartum e revocato i permessi di lavoro ai corrispondenti della rete nel Paese. L'arresto di El Kabbashi arriva il giorno dopo che le forze di sicurezza hanno represso con gas lacrimogeni ed armi da fuoco i manifestanti che a Khartum e nella vicina città di Omdurman hanno protestato a migliaia contro il golpe del 25 ottobre ed il ripristino di un Consiglio militare di transizione guidato dal capo dell'esercito, Abdel Fattah al Burhan. Secondo l'opposizione nelle proteste di ieri sono morte almeno sei persone, tre secondo le autorità al potere. (Res)