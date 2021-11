Manovra: Di Maio, serve confronto serrato e continuo con associazioni datoriali e dei dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre aprire sin da subito “un confronto serrato e continuo con le associazioni datoriali e dei dipendenti” relative alla manovra di bilancio. “Noi abbiamo fatto un fondo per la riduzione delle tasse da 8 miliardi di euro, ma non abbiamo ancora stabilito come spenderli”, ha dichiarato Di Maio, sottolineando che si può scegliere di impiegarli per abbassare l’Irap sul fronte datoriale oppure a un taglio del cuneo fiscale sul fronte dei dipendenti. “Tutto questo è oggetto di dibattito in parlamento”.(Res)