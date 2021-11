Famiglia: Di Maio, atto più importante per un uomo è essere padre e marito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’atto di coraggio più importante per un uomo è essere padre e marito. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al congresso nazionale di Confimprese a Fiuggi. “Un po' per merito, un po' per fortuna ho avuto l’opportunità di ricoprire ruoli importanti per la nazione. Alla fine di questa storia, tuttavia, l’atto di coraggio più importante per un uomo è essere padre e marito”, ha affermato il ministro. Lo ha definito Di Maio, un atto che “va al di là delle ambizioni, delle cariche e dei ruoli perché fa parte di ciò che lasci al mondo”. (Res)