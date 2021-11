Latina: abusa dei figli minori, arrestato 39enne a Roccagorga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbe maltrattato e abusato sessualmente dei due figli minori. Per questo i carabinieri della stazione di Roccagorga hanno eseguono un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39enne. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Latina che concordava con le risultanze investigative raccolte dai militari dell’arma. L'indagato arrestato negli anni anni 2018 e 2019, approfittando dell’assenza della moglie in casa, si rendeva responsabile di maltrattamenti ed abusi sessuali nei confronti dei due figli minori conviventi. L’uomo era stato già sottoposto a fermo e portato in carcere a Rebibbia. (Rer)