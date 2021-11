Disabili: Stefani, arrivate 90 proposte da consultazione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 90 le proposte giunte da famiglie e realtà associative a poche settimane dall'avvio della consultazione pubblica. Lo scrive su Facebook la ministra per le Disabilità, Erika Stefani. “Mancano ancora 6 giorni prima del termine della consultazione, oltre il quale faremo sintesi delle proposte pervenute, già suddivise per aree tematiche: le stesse proposte saranno anche al centro della Conferenza nazionale sulle politiche per le disabilità, del 13 dicembre”, ha detto, aggiungendo che i contributi arrivati riguardano l’accessibilità (18), la mobilità all’interno dell’Unione europea (7), la vita indipendente (10), percorsi formativi inclusivi (4), inclusione lavorativa di qualità (10), cultura, sport turismo accessibile (4), e 32 ascrivibili ad altri settori. “In generale 74 proposte sono state avanzate dai cittadini e 16 da associazioni”, ha concluso. (Rin)