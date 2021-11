Business news: Marocco, riunioni Fmi Banca mondiale a Marrakech nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizialmente previste nell’ottobre del 2021, ma rinviate a causa della pandemia di Covid-19, le riunioni annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale si terranno a Marrakech nell'ottobre del 2022. Lo ha confermato la ministra dell’Economia del Marocco, Nadia Fettah Alaoui, durante un incontro con il vicepresidente della Banca mondiale per la regione del Medio Oriente e Nord Africa, Ferid Belhaj, in visita in Marocco. “Abbiamo discusso dei preparativi per l'organizzazione degli incontri annuali dell’Fmi e della Banca mondiale”, ha proseguito la ministra, riaffermando l’impegno e la volontà del Regno nordafricano di rafforzare la sua influenza regionale e internazionale. Marrakech avrebbe dovuto ospitare le due riunioni annuali già nell'ottobre 2021, prima che gli eventi fossero rinviati di un anno a causa della pandemia. (Mar)