Business news: Marocco, 617 accordi, protocolli e trattati in attesa di firma nel 2022

- Il ministero degli Affari esteri del Marocco prevede che saranno almeno 617 gli accordi, trattati e protocolli firmati o ratificati dal Paese per l'anno 2022. Lo ha riferito il quotidiano "Al Yaoum 24" aggiungendo citando una nota del ministero intitolato "Progetto efficienza performance", allegata al del progetto di bilancio del ministero per l'anno 2022. Secondo la nota, il numero di accordi di natura politica dovrebbe raggiungere 140 accordi, rispetto a 250 accordi di natura economica e 132 di natura culturale. Altri 95 altri accordi e trattati verranno firmati in altri campi. (Res)