Business news: Arabia Saudita, Moody’s migliora rating di banche e società del regno

- L'agenzia di rating finanziario Moody’s ha aggiornato da negativo a stabile il rating di nove banche e quattro società saudite. Lo riferisce il quotidiano economico saudita “Al Eqtisadiya”. Tra le società e banche figurano anche Aramco, Saudi electricity, Arab national bank e la Saudi investment bank. Nel suo rapporto, Moody's afferma che la revisione è stata detta dalla performance resiliente degli istituti di credito e dall'aspettativa che la capacità del governo di sostenerli rimarrà invariata. Moody's ha affermato di aver confermato i rating dei depositi a lungo termine delle banche, nonché i rating del debito non garantito e subordinato delle loro entità affiliate. Le banche includono Saudi National Bank, Al Rajhi Bank, Riyad Bank, Banque Saudi Fransi, Arab National Bank, Bank AlBilad, The Saudi Investment Bank, Bank Al-Jazira e Gulf International Bank – Saudi Arabia. L'agenzia di rating ha inoltre confermato le valutazioni del credito di base (Bca), le Bca rettificate, le valutazioni del rischio di controparte (Cra) e le valutazioni del rischio di controparte (Crr) delle nove banche valutate in Arabia Saudita. Moody's ha inoltre sottolineato che la sua decisione di affermare i rating delle nove banche riflette la resilienza della loro performance finanziaria, nonostante i persistenti rischi legati alla pandemia. "Le banche sono riuscite a mantenere una forte qualità degli attivi e riserve di capitale e le loro riserve di liquidità rimangono solide", ha affermato Moody's nel rapporto. Secondo l'agenzia di rating, il rapporto medio tra i prestiti in sofferenza del sistema bancario saudita si attestava al 2,4 per cento a giugno 2021 e le riserve di capitale misurate dal common equity tangibile alle attività ponderate per il rischio si attestavano al 16,4 per cento. (Res)