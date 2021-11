Business news: Egitto, società statunitense Wabtec firma contratti nel settore ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Wabtec ha firmato alcuni contratti con la Egypt National Railways (Enr), la società statale che gestisce le ferrovie egiziane, per la fornitura di 100 locomotive della serie ES30ACi Evolution. In questa occasione, è stato firmato anche un contratto per la manutenzione della flotta. L’accordo sostiene il continuo sforzo verso la modernizzazione dei trasporti egiziani, con locomotive a basso consumo necessarie per le crescenti esigenze dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Il contratto di fornitura è finanziato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Alla firma dell’accordo era presente il ministro dei Trasporti, Kamal el Wazir, il presidente dell’Enr, Mostafa Abu el Makarem e il vicepresidente di Wabtec per Russia, Europa, Medio Oriente e Nord Africa, Gokhan Bayhan. "Questo accordo sottolinea l'impegno del ministero dei Trasporti egiziano nel fornire un servizio passeggeri di livello", ha affermato Bayhan. "Queste locomotive porteranno la qualità, le prestazioni e l'affidabilità necessarie per soddisfare le esigenze della rete ferroviaria egiziana. Con questo accordo, aiuteremo le ferrovie nazionali egiziane a spostare passeggeri e prodotti in modo più rapido ed efficiente", ha proseguito. “Siamo entusiasti di questo importante accordo, che è la prova della stretta partnership economica tra Stati Uniti ed Egitto”, ha affermato il vice capo della missione dell'ambasciata degli Stati Uniti al Cairo, Nicole Shampaine, evidenziando come le aziende statunitensi “offrano valore, efficienza e affidabilità all’Egitto, mentre il Paese modernizza il suo sistema ferroviario e persegue la sua strategia di sviluppo sostenibile Vision 2030”. Wabtec è impegnata in Egitto da oltre 40 anni. Con questo accordo, la società avrà oltre 300 locomotive nella flotta dell’Enr. (Cae)