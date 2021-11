Business news: Tunisia, riserve in valuta forte scese a 125 giorni di importazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle riserve nette in valuta estera in Tunisia al 10 novembre è pari a 20.954 milioni di dinari (circa 6,4 miliardi di euro), equivalenti a 125 giorni di importazione, in diminuzione di 364 milioni di dinari (111,92 milioni di euro) e di 4 giorni di importazioni rispetto allo stesso periodo del 2020. E' quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dalla Banca centrale. I dati dell'ente bancario tunisino mostrano che il valore del conto corrente della Tesoreria ammonta a 961 milioni di dinari (295,9 miliardi di euro), in calo di 424,5 milioni di dinari (130,5 milioni di euro) rispetto allo stesso giorno del 2020. Le banconote e le monete in circolazione sono pari a 16.714 milioni di dinari (5,1 miliardi di euro), in aumento di 1.193 milioni di dinari (370 milioni di euro) rispetto al 10 novembre 2020. Il volume globale di rifinanziamento è di 8.899 milioni di dinari (2,74 miliardi di euro), in calo di 728,8 milioni di dinari (224,08 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (Tut)