Business news: Libia, nuovi Data center in forse dopo il cambio vertice della Telecom Holding Lptic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambio ai vertici della Libyan Post Telecommunications & Information Technology Company (Lptic), la compagnia delle poste e delle telecomunicazioni della Libia, ha portato a uno stallo nei progetti di sviluppo delle infrastrutture libiche della tecnologia dell’informazione nel Paese nordafricano. Un progetto strategico per la realizzazione di un Data center a Tripoli e di un altro a Bengasi, che consentirebbero alla Libia di aprirsi alla digitalizzazione e ai partner occidentali, era in fase di assegnazione fino a poche settimane fa. A realizzare il progetto avrebbero dovuto essere alcune aziende italiane leader del settore, ma il nuovo presidente della Lptic, Mohamed Ibrahim ben Ayed, ha bloccato tutto. Ex amministratore delegato della Libyana Mobile Phone Company durante l’epoca d'oro della penetrazione della Cina nel settore delle telecomunicazioni in Nord Africa, Ben Ayed ha preso il posto di Faisal Gergab, manager molto apprezzato in particolare dagli Stati Uniti. La Lptic è la seconda più importante compagnia della Libia dopo l’ente petrolifero statale Noc. In un’intervista pubblicata sul sito web di Zte nel 2017, Ben Ayed parlava in questi termini della collaborazione con il gigante delle telecomunicazioni cinese: “Continueremo a lavorare con Zte per sviluppare non solo Libyana, ma anche il settore delle telecomunicazioni e l'economia del Paese, portando la Libia a diventare un Paese digitalizzato all'avanguardia”. La nomina di Ben Ayed ha suscitato polemiche nel Paese in relazione alle accuse di presunta corruzione mosse nei confronti dell’ex numero uno di Libyana. (Lit)