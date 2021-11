Business news: Marocco, governo stanzierà 67 milioni di dollari per settore turistico nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il governo del Marocco stanzierà oltre 67 milioni di dollari per il settore turistico, che rappresenta il 7 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) del Regno. Lo ha annunciato la ministra del Turismo, dell'Artigianato e dell'Economia Sociale e Solidale, Fatim-Zahra Ammor, presentando il bilancio del dicastero. In particolare, il dipartimento del turismo prevede uno stanziamento di oltre 107,67 milioni di dirham (11,79 milioni di dollari) per l'amministrazione centrale nel 2022, fino al 72 per cento rispetto al 2021. "Un budget di oltre 333,79 milioni di dirham (36,6 milioni di dollari) è previsto per l'artigianato e l'economia sociale”, ha affermato la ministra. L'Ufficio nazionale del turismo marocchino (Onmt) sta avviando un nuovo progetto presso le sue delegazioni all'estero per rilanciare il settore turistico del Marocco, che prevede nuove strategie commerciali e di marketing nei mercati turistici globali. Il settore turistico del Marocco continua a subire i pesanti impatti per la diffusione della pandemia di Covid-19, con una diminuzione delle entrate del 58,1 per cento alla fine di giugno 2021. Il settore contribuisce in modo sostanziale sia al Pil che al tasso di occupazione. (Mar)