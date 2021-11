Business news: Etiopia, compagnia Safaricom annuncia evacuazione personale dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di telecomunicazioni keniota Safaricom ha evacuato il suo personale residente in Etiopia, come conseguenza dell'aggravamento della situazione della sicurezza nel Paese. Lo ha dichiarato alla "Bbc" l'amministratore delegato del gruppo, Peter Ndegwa, precisando che la direzione ha disposto il loro trasferimento dopo la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo federale etiope, e sottolineando che nel contesto attuale l'instabilità politica e della sicurezza in Etiopia rappresenta un rischio per i suoi investimenti nel Paese. Ndegwa ha tuttavia detto di essere "ottimista" sui prossimi sviluppi del conflitto, e sull'avvio a metà del 2022 dei servizi di telefonia mobile in programma. Principale fornitore di telecomunicazioni nell'Africa orientale e centrale, Safaricom guida un consorzio di imprese che dovrebbe investire fino a 2 miliardi di dollari e impiegare mille dipendenti nei primi cinque anni di attività. Dopo gli ultimi sviluppi della guerra, il gruppo non si è espresso sullo stato di un prestito da 500 milioni di dollari della Corporazione statunitense per lo sviluppo finanziario all'Etiopia. Il prestito potrebbe essere ostacolato dalle recenti sanzioni imposte da Washington alle autorità etiopi, in particolare quella che prevede di rimuovere Addis Abeba dai Paesi beneficiari dell'accesso al mercato Usa in esenzione da dazi. (Res)