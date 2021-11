Business news: Zimbabwe-Mozambico, governi lavorano a creazione punti frontalieri per agevolare trasporto di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Zimbabwe e Mozambico hanno deciso di accelerare l'attuazione dei progetti concordati nel quadro della Commissione mista bilaterale, come l'istituzione di posti di frontiera unici nelle località di Forbes-Machipanda e Nyamapanda-Cuchamano. Lo ha dichiarato ad "Apa" il ministro degli Esteri dello Zimbabwe, James Manzou, spiegando che la risoluzione è stata adottata nel quadro della 12ma sessione della commissione, riunitasi ieri ad Harare. Le autorità hanno deciso in quest'ambito di accelerare i progetti concordati, in vista della costruzione di un secondo gasdotto che attraverso questi punti frontalieri unici consenta il trasporto di carburante dal porto mozambicano di Beira alla capitale dello Zimbabwe, Harare. "I valichi di frontiera unici aiuteranno a rimuovere le strozzature che ostacolano la circolazione di persone e merci e di cui i nostri cittadini si sono lamentati per troppo tempo", ha detto Manzou al quotidiano statale "Herald". La decisione di istituire i posti di frontiera unici di Forbes-Machipanda e Nyamapanda-Cuchamano è stata presa durante l'ultima sessione della commissione mista, tenutasi nel 2013. "Tenendo conto delle future esigenze di carburante del Paese e della regione, lo Zimbabwe ha proposto di costruire un secondo gasdotto da Beira a Mutare, quindi ad Harare", ha aggiunto Manzou, auspicando che "i negoziati su questo tema saranno condotti con l'urgenza che meritano e che avranno successo". (Res)