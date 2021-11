Business news: Senegal, concluso webinar dell'ambasciata d'Italia su sviluppo energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto presso l'ambasciata d'Italia a Dakar il webinar "Lo sviluppo delle energie rinnovabili in Senegal" per presentare le opportunità offerte dal mercato senegalese nel settore delle rinnovabili e per far conoscere i progetti di diversificazione energetica delle istituzioni locali. Lo riferisce in un comunicato l'ambasciata d'Italia a Dakar. Il Senegal - si legge - sta puntando sugli investimenti energetici per spingere la ripresa economica post-Covid, con un ambizioso Piano di azioni prioritarie (Pap2A) per raggiungere nei prossimi anni il 30 per cento della produzione da fonti rinnovabili e completare l'elettrificazione in tutto il Paese. In questo senso, si stanno portando avanti diversi progetti nel campo del fotovoltaico, dell'eolico e dell'idroelettrico. (Com)