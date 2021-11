Germania: Baerbock (Verdi), eliminare il carbone fra principali obiettivi del futuro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accantonare l’utilizzo dei motori a combustione fossile è uno dei grandi obiettivi del prossimo governo tedesco. Lo ha detto la leader dei Verdi, Annalena Baerbock, intervenendo ieri ai microfoni dell’emittente televisiva pubblica tedesca “Zdf”. Baerbock ha così commentato i risultati della Cop26, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite che si è conclusa ieri sera a Glasgow. “L'eliminazione graduale del carbone deve avvenire molto prima se il Mondo nel suo insieme vuole raggiungere la neutralità climatica entro la metà del secolo”, ha affermato Baerbock, affermando che con i Verdi al governo la messa da parte del carbone sarebbe arrivata molto prima. "Questa conferenza sul clima ha finalmente riconosciuto la gravità della minaccia climatica", ha detto la leader verde, pur ammettendo alcune criticità nell’intesa raggiunta. “Per me, il compito del nuovo governo federale non sarà solo quello di garantire di puntare all’obiettivo di evitare un surriscaldamento globale di 1,5 gradi Celsius, ma di partecipare a un'alleanza di Paesi industrializzati che assicureranno che la tecnologia necessaria sia disponibile. Questo significa uscire prima dai combustibili fossili e mettere in campo la tecnologia per un'industria pulita", ha detto Baerboeck. (segue) (Geb)