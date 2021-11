Germania: Baerbock (Verdi), eliminare il carbone fra principali obiettivi del futuro governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai negoziati in corso fra Verdi, Partito socialdemocratico (SpD) e Partito liberaldemocratico (Fdp) sulla formazione del governo tedesco e, in particolare, sull’approccio alla questione climatica, Baerbock ha cercato di rasserenare gli animi. "Quando 300 persone negoziano su come utilizzare ingenti somme di denaro per rendere la postura industriale della Germania neutrale dal punto di vista climatico tenendo conto, al tempo stesso, di garantire giustizia sociale e digitalizzazione, a volte il confronto si fa davvero intenso”, ha spiegato. È risaputo, tuttavia, che dove c'è attrito, a un certo punto c'è anche un margine di manovra. Abbiamo bisogno di un punto di partenza reciproca, non solo in termini di protezione del clima, ma anche in vista della nostra società nel suo insieme. Ed è per questo che noi - penso tutti e tre i partiti - stiamo lottando così duramente con tutto ciò che abbiamo in modo che ora si possa dare forma a questo punto di partenza". (Geb)