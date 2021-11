Usa-Cina: Blinken a colloquio con ministro Esteri Wang, focus su videochiamata Xi-Biden di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha discusso con il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in vista del colloquio virtuale in programma domani, 15 novembre, fra Xi ed il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato, secondo il quale Blinken ha osservato che l'incontro di domani rappresenta un'opportunità per i due leader di discutere su come gestire in modo responsabile la concorrenza tra gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese mentre si lavora insieme in aree in cui gli interessi si allineano. Il Segretario ha sottolineato "l'interesse di lunga data degli Stati Uniti per la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan" - prosegue Washington - e ha espresso preoccupazione "per la continua pressione militare, diplomatica ed economica della Cina contro Taiwan", esortando Pechino a impegnarsi in un dialogo significativo per risolvere le questioni dello Stretto in modo pacifico e coerente con i desideri e i migliori interessi del popolo di Taiwan. Il Segretario ha inoltre sottolineato l'importanza di adottare misure per garantire che l'approvvigionamento energetico globale e la volatilità dei prezzi non mettano in pericolo la ripresa economica globale. (Nys)