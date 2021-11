Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cielo passerà da essere nuvoloso a molto nuvoloso sulle zone meridionali e occidentali, irregolarmente nuvoloso o nuvoloso altrove. Nuvolosità in attenuazione in serata. Possibilità di deboli precipitazioni su zone meridionali e occidentali, meno probabili altrove, fenomeni in generale esaurimento in serata. Neve poco probabile, eventuale a quote oltre 2100 metri. Temperature minime in calo, in particolare in serata, massime in aumento. In Pianura minime intorno a 9 °C, massime intorno a 13 °C, lo zero termico si assesterà attorno ai 2200 metri. Venti in Pianura da deboli a moderati nella parte orientale; in montagna moderati nella zona dell'Appennino e Prealpi, deboli da sud sulle Alpi. (Rem)