Roma: contrasto allo spaccio, polizia arresta 15 spacciatori e sequestra 5 kg di droga

- Sono 15 gli spacciatori arrestati dalla polizia, nel corso della settimana, per vendita di diversi stupefacenti quali hashish, marijuana, crack, eroina e cocaina. Sono invece circa 5 i chili di stupefacente sequestrati. In particolare, nel quartiere di Primavalle, agglomerato di abitazioni nel quale svettano 4 torri di circa 15 piani, gli investigatori del XIV Distretto, dopo una complessa attività info-investigativa, hanno arrestato 2 spacciatori e ne hanno denunciato un terzo. Tenuto d'occhio un palazzo attorno al quale erano stati notati degli strani movimenti, i poliziotti hanno individuato in T.P., romano di 26 anni, il "pusher fornitore": il ragazzo, nella prima circostanza, dopo essere stato contattato da R.L.M., romano di 20 anni, guardandosi attorno con fare guardingo, è entrato nelle cantine che si trovano sul retro del palazzo, per uscirne poco dopo con un involucro poi consegnato al 20enne. Quest'ultimo, fermato dagli agenti, è stato trovato in possesso di 200 grammi di polline di hashish e per questo arrestato per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)