Roma: contrasto allo spaccio, polizia arresta 15 spacciatori e sequestra 5 kg di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un secondo episodio T.P. ha venduto 100 grammi di nettare di hashish ad A.D.G., 25enne romano poi denunciato dagli agenti: in quest'occasione gli investigatori, entrati nel portone con uno stratagemma, hanno seguito il 26enne, che stava riponendo in tasca 360 euro, fino alla sua abitazione e sono quindi entrati con lui. Nell'appartamento sono stati trovati 100 grammi di nettare di hashish marchiato Scooby Doo e 50 grammi di polline di hashish marchiato Gelato 31, più altri frammenti; nella cantina, infine, erano nascosti, all'interno di uno zaino, 3 chili e mezzo della stessa sostanza, dai quali sarebbero state ricavate più di 50mila dosi: arrestato, T.P. dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini di spaccio. (segue) (Rer)