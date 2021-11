Roma: contrasto allo spaccio, polizia arresta 15 spacciatori e sequestra 5 kg di droga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori del commissariato Torpignattara, invece, durante un controllo ad un uomo sottoposto agli arresti domiciliari, hanno sentito un forte odore di hashish e, chieste spiegazioni al figlio, hanno notato nel ragazzo nervosismo e ostilità: perquisita l'abitazione, in diversi nascondigli nella camera di F.C., 26enne romano, hanno trovato circa 1 chilo e 400 grammi di droghe tra hashish, marijuana e funghi allucinogeni, più il materiale per il confezionamento delle dosi e, per questo, è stato tratto in arresto. Altri 12 pusher sono stati arrestati, in diverse circostanze, nelle zone di Porta Maggiore, Tor Bella Monaca, Casilino, Prenestino, Cinecittà, Quadraro, San Basilio, Fidene, Aurelio e Tivoli. (Rer)