Difesa: Guerini, Ue deve avere coraggio, concentrare attenzione su Mediterraneo e Sahel

- Una maggiore ambizione da parte dell'Europa non significa affrancarsi o smarcarsi dalla Nato: l'architrave della nostra sicurezza è e resta l'indissolubilità del rapporto transatlantico. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un’intervista al “Messagero”. “Prima di essere una questione tecnica, di numeri e di assetti in campo, che sono certamente importanti, il tema è tutto di scelta politica. Io penso che il cuore della questione sia innanzitutto ed essenzialmente questo. Oggi l'Unione europea sta svolgendo una riflessione strategica approfondita, è il momento che si compiano convinte e coraggiose scelte politiche e l'Italia sta dando un contributo importante in questo senso per tenere alto il livello di discussione”, ha detto Guerini. Il ministro ha parlato anche degli sviluppi in Afghanistan dopo la conclusione della ventennale presenza della Nato nel Paese. “Le notizie che riguardano le violazioni dei diritti umani e recenti episodi terroristici non possono che confermare la drammaticità di quell'epilogo. La comunità interazionale deve lavorare con intensità ancora maggiore per far sì che l'Afghanistan non tomi a essere il santuario del terrorismo interazionale e che il regime talebano mantenga le promesse che ha fatto. L'Italia è stata protagonista del G20, dove questi temi sono stati messi al centro della discussione, e ha sottolineato la necessità che gli sforzi continuino”, ha affermato il ministro. (segue) (Res)