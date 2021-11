Difesa: Guerini, Ue deve avere coraggio, concentrare attenzione su Mediterraneo e Sahel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando dell’Italia, il ministro ha ribadito che il suo posizionamento nello scenario globale si sta collocando sempre di più dove insistono gli interessi strategici del Paese, a cominciare dall'area più rilevante che è ¡l Mediterraneo. In merito alla Libia, Guerini ha affermato che “è e resta una nostra priorità. È operativo l'accordo di cooperazione tecnico-militare che è stato costruito sulla base delle esigenze presentate dalle stesse autorità libiche, con le quali è in corso un confronto per aggiornare il nostro impegno”. Mentre per quanto concerne l’area del Sahel, il ministro ha ribadito che si tratta di un quadrante prioritario per la sicurezza del Paese. “È un'area dove abbiamo aumentato il nostro impegno negli ultimi anni, sia sul piano bilaterale che multilaterale. E, insieme con altri paesi europei, partecipiamo all'operazione Takuba. Siamo presenti in Mali, in Niger e lo saremo in Burkina Faso. Proprio in Niger stiamo realizzando la nostra base logistica per la regione, ampliando l'impegno in quel Paese. Sono convinto che il continente africano sia il banco di prova per l'Europa. In Sahel si potrà proprio misurare il livello di ambizione dell’Ue come fornitore di sicurezza”. (segue) (Res)