Difesa: Guerini, Ue deve avere coraggio, concentrare attenzione su Mediterraneo e Sahel (3)

- Infine il ministro ha parlato di cyber sicurezza. “L'Unione europea si sta dotando di una strategia e ha aumentato le risorse per lo sviluppo del settore. L’Italia sta partecipando a questo sforzo anche con decisioni interne importanti: di recente abbiamo costituito il comando per le operazioni spaziali, così come abbiamo definito il comando per le operazioni in rete, tutto all'interno del Comando operativo di vertice interforze, E poi penso alla crescita dell'azione in ambito cyber, con la costruzione dell'Agenzia per la cyber sicurezza, e all'incremento dell'impegno e degli strumenti nel campo della sorveglianza satellitare”, ha detto Guerini che ha, infine, chiosato sul pericolo di una recrudescenza terroristica. “Il terrorismo è stato fortemente indebolito a livello militare, ma sappiamo che sta tentando di riprendere vigore in zone caratterizzate da forte instabilità politica, da crisi sociali ed economiche a cui si aggiungono gli effetti drammatici della pandemia”, ha spiegato il ministro, aggiungendo che “l'attenzione quindi deve restare alta”. (Res)