Francia: Decathlon resta l'azienda preferita dei cittadini

- Il gruppo di vendita al dettaglio Decathlon resta ancora in testa alla classifica delle aziende più ammirate dai francesi. La graduatoria, realizzata da Ifop per “Eight Advisory” e il “Journal du Dimanche” e pubblicata oggi, riconosce l'azienda di articoli sportivi come il marchio più ammirato dai francesi durante lo scorso anno. Decathlon precede in questa edizione 2021 Peugeot e Leclerc. Questa classifica si basa su sei criteri: prestazioni, utilità quotidiana, employer brand, innovazione, responsabilità ambientale e immagine per la Francia. Il dominio di Decathlon si sta però rivelando un po' meno egemonico in quanto l'azienda vince solo su due delle sei graduatorie per criterio (contro le 3 dello scorso anno): innovazione ed employer brand. Decathlon beneficia comunque di una presenza sul podio in cinque delle sei graduatorie specifiche. Peugeot consolida il suo secondo posto per il terzo anno consecutivo, l'azienda continua così a raccogliere sia i frutti del suo spostamento verso l'alto che il successo della sua strategia verso l’elettrificazione. Leclerc arriva sul podio in terza posizione, detronizzando Edf, retrocessa al sesto posto a causa della crisi sanitaria. (Frp)