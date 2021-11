Business news: Vietnam, piano in tre fasi per la ripresa dei voli internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti del Vietnam ha elaborato un piano in tre fasi per la ripresa dei voli internazionali dopo la sospensione dovuta alla pandemia di coronavirus. Lo riferisce il portale del governo vietnamita. Il documento, ancora non approvato dal primo ministro, prevede l’avvio della fase iniziale entro il primo trimestre del 2022 con l’apertura ai passeggeri provenienti da 15 Paesi e territori con elevate coperture vaccinali: Cina continentale, Hong Kong, Taiwan, Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Singapore, Malesia, Laos, Cambogia, Francia, Germania, Russia, Regno Unito e Australia. Secondo il piano si dovrebbe cominciare con quattro voli a settimana per ogni direzione e un totale di 12 mila ingressi in Vietnam. I passeggeri sarebbero tenuti a sette giorni di quarantena in caso di ciclo di vaccinazione completato e di 14 in caso di inoculazione di una sola dose di vaccino. Sono previsti anche pacchetti economici comprensivi di tariffe aree e costi per quarantena e test. (Fim)