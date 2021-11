Business news: colosso semiconduttori Tsmc costruirà nuova fabbrica a Taiwan nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Taiwan Semiconductor Manufacturing (Tsmc) costruirà il prossimo anno una nuova fabbrica di semiconduttori a Kaohsiung, nella parte meridionale dell'isola. Lo afferma l'azienda in una nota, precisando che l'iniziativa intende alleviare la grave carenza di microchip a livello globale. Stando a quanto riferito dal colosso tecnologico, il nuovo impianto dovrebbe essere operativo a partire dal 2024 e produrrà microchip avanzati a 7 nanometri e semiconduttori a 28 nanometri. Oltre ad incrementare i centri produttivi sul territorio nazionale, Tsmc investirà 12 miliardi di dollari per sostenere la costruzione di un ulteriore centro produttivo in Arizona, negli Stati Uniti. (Cip)