Business news: compagnie tessili cinesi annunciano piano di riduzione delle emissioni di CO2

- Cinquantasette aziende tessili della Cina hanno annunciato un piano congiunto per promuovere la transizione ecologica del settore. Il piano, che prevede di ridurre le emissioni di anidride carbonica entro il 2030, coinvolge alcune delle principali compagnie del settore, tra cui K-Boxing, Peacebird, Weiqiao Pioneering Group e Chenfeng Group. Entro due anni, le aziende divulgheranno linee guida specifiche per ridurre le emissioni e intraprenderanno percorsi di formazione per conformarsi agli obiettivi di sostenibilità climatica stabiliti dal Paese. L’iniziativa rientra nel proposito di trasformazione dell’alta moda cinese annunciato lo scorso giugno dal Consiglio nazionale del tessile e dell'abbigliamento. Il comparto tessile nazionale, che dà lavoro a più di 27 milioni di persone, “sta da tempo esplorando attivamente percorsi di crescita sostenibile”. A riferirlo, il presidente del Consiglio, Sun Ruizhe, che ha auspicato una continua e maggiore partecipazione delle imprese tessili all’economia verde. (Cip)