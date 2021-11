Business news: Malesia, Consiglio nazionale per la ripresa chiede riaperture frontiere entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le frontiere della Malesia dovrebbero essere riaperte ai visitatori internazionali entro il prossimo primo gennaio. Lo chiede il presidente del Consiglio nazionale per la ripresa, l’ex premier Muhyiddin Yassin, secondo cui il provvedimento sarebbe vitale per la ripartenza del settore del turismo. Quest’ultimo, ha dichiarato Muhyiddin in conferenza stampa, “ha visto una ripresa lenta a causa dell’assenza di visitatori stranieri. Inoltre, gli operatori hanno bisogno di tempo e risorse per riavviare le proprie attività”. Nelle ultime settimane la Malesia ha accelerato la riapertura della propria economia dopo la pandemia di Covid, anche grazie al fatto che i vaccini hanno raggiunto tre quarti della popolazione, che conta 32 milioni di abitanti. Il Paese ha anche stretto accordi con Singapore e Indonesia per consentire ai viaggiatori vaccinati provenienti da questi due Paesi di entrare in sicurezza in Malesia senza doversi sottoporre a un periodo di quarantena. Al momento non vi è una data prestabilita per la riapertura dei confini, ma la decisione dovrebbe essere assunta dai vertici della sanità. (Res)