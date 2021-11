Business news: Toyota aumenterà la produzione dal mese di dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor ha annunciato il 12 novembre nuovi piani per la produzione di 800mila veicoli a livello globale nel mese di dicembre, in aumento di 40mila unità rispetto allo stesso mese del 2020. Il colosso dell'auto giapponese ha confermato l'obiettivo di produzione di 9 milioni di autovetture entro la fine dell'anno fiscale corrente, il 31 marzo. Nei mesi scorsi l'azienda è stata costretta a operare tagli alla produzione a causa di carenze di componenti causate in parte dalla pandemia di coronavirus. In una nota Toyota ha riferito che i suoi 14 stabilimenti in Giappone sono tornati ad operare a pieno regime per la prima volta in sette mesi. (Git)