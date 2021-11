Business news: compagnia di bandiera India, ministro Aviazione annuncia passaggio di proprietà a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera Air India, in corso di privatizzazione, passerà al nuovo proprietario entro la terza settimana di gennaio 2022. Lo ha dichiarato il ministro dell’Aviazione civile indiano, Jyotiraditya Scindia, intervenendo a Nuova Delhi all’evento Times Now Summit 2021, organizzato dall’emittente televisiva “Times Now”. Il trasferimento di proprietà era stato precedentemente annunciato per la fine di quest’anno. L’offerente selezionato dal governo per il “disinvestimento strategico”, gestito dal dipartimento per la gestione degli investimenti e degli asset pubblici (Dipam) del ministero delle Finanze, è Talace Private Limited, controllata al cento per cento di Tata Sons Private Limited. Le parti hanno firmato la lettera d’intenti e l’accordo di acquisto di azioni. Dopo le firme è iniziata la verifica delle condizioni. Si attendono le autorizzazioni della Commissione per la competizione (Cci), della Direzione generale per l’aviazione civile (Dgca), dei locatori e dei prestatori. (Inn)