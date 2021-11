© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale dell’India è cresciuta del 3,1 per cento a settembre, dopo l’11,9 per cento di agosto. Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica (Nso). Per il settore manifatturiero l’aumento è stato del 2,7 per cento, dopo il 9,7 per cento di agosto. (Inn)