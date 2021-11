Business news: Marocco lancia progetti di elettricità e acqua potabile da 33 milioni di dollari nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha lanciato progetti di elettricità e acqua potabile da 33 milioni di dollari nelle "province meridionali". Lo ha annunciato il direttore generale dell'Ufficio nazionale per l'elettricità e l'acqua potabile (Onee), Abderrahim el Hafidi, secondo il quale il governo stanzierà 300 milioni di dirham (circa 33 milioni di dollari) per la realizzazione dei progetti. “Il piano fa parte della visione del Marocco volta al sostegno dei comuni e dei centri urbani nel sud del Paese che stanno vivendo un rapido sviluppo economico”, ha affermato El Hafidi in occasione dell’avvio del progetto di elettrificazione e approvvigionamento di acqua potabile al valico di El Guerguerat tra il Marocco e la Mauritania. Oltre a continuare la campagna per rendere le province un importante centro di investimento in Africa, i progetti fanno anche parte della determinazione del governo di raccogliere la sfida dell'aumento del fabbisogno energetico e potabile, ha affermato Onee. (Mar)