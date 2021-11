Business news: Egitto, firmati due nuovi prestiti da 448 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha firmato un contratto per l'acquisto di 100 nuove locomotive con la società americana Waptech, per un costo stimato in 248 milioni di euro, finanziato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Ebrd). Lo ha dichiarato il ministero dei Trasporti egiziano in un comunicato stampa. Il ministero ha anche annunciato un nuovo prestito del governo spagnolo del valore di 200 milioni di euro per lo sviluppo della prima e della seconda linea della metropolitana, con un periodo di grazia di 15 anni e da rimborsare in 40 anni. (Cae)