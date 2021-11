Business news: compagnia petroliera nazionale Iraq negozierà con Chrevon sviluppo giacimento a Dhi Qar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deciso di autorizzare la Iraqi National Oil Company a negoziare con la Chevron per lo sviluppo di giacimenti petroliferi nel governatorato di Dhi Qar. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero del Petrolio dell’Iraq. Questo progetto costituisce, secondo quanto si legge nella dichiarazione del ministero del Petrolio, uno sviluppo significativo che “contribuirà a rafforzare e sostenere la produzione nazionale". Il piano del ministero a Dhi Qar include il completamento di una serie di grandi progetti nei settori del petrolio, del gas e delle risorse idriche, con una capacità iniziale di 600.000 barili di greggio al giorno, entro sette anni, a cui si potrebbero aggiungere anche progetti per la realizzazione di impianti solari per la produzione di energia elettrica. Il ministero ha aggiunto: "Speriamo che questi progetti contribuiscano a rafforzare e sostenere la produzione nazionale, promuovere e sviluppare le infrastrutture, aumentare le opportunità di sviluppo per le aziende del settore privato nel governatorato e fornire opportunità di lavoro". (Res)