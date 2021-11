© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Saudi research and media group, società per azioni che controlla diversi media nel regno, ha realizzato un utile di 47 milioni di euro nel terzo semestre del 2021. Lo ha reso noto il quotidiano economico saudita “Al Eqtisadiya”. I ricavi del gruppo sono cresciuti del 41 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’utile totale segna una crescita dell’80 per cento. (Res)