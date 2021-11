Business news: Iraq, ministro Risorse idriche, necessario completare sistema dighe per affrontare siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Risorse idriche dell’Iraq, Muhammad al Talbi, ha dichiarato che l’Iraq va verso “il completamento del sistema nazionale di dighe che servirà ad affrontare la siccità in futuro”. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”. Al Talbi, si è soffermato a parlare delle potenzialità della diga Makhoul, in costruzione sul Tigri dall’aprile 2021, e della necessità di ultimare quelle di Kazhna e Badushn per “completare il sistema di dighe nazionale”. (Res)