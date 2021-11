Business news: Marocco, Emmerson Plc investirà 46,75 milioni di dollari in impianto di potassio a Khemisset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società mineraria Emmerson Plc si è assicurata un investimento strategico di 423 milioni di dirham (46,75 milioni di dollari) per sostenere lo sviluppo di un impianto di potassio vicino a Khemisset, a 94 chilometri da Rabat, in Marocco. Lo riferisce il portale informativo “Morocco World News”, secondo il quale il progetto sarà il più grande del continente africano e ha il potenziale per essere tra gli impianti dedicati alla lavorazione del potassio meno costosi al mondo. Il progetto consiste in un investimento diretto immediato in azioni di 61 milioni di dirham (6,75 milioni di dollari) e in un prestito di 362 milioni di dirham (40 milioni di dollari) convertibile in azioni. Il finanziamento consentirà alla società di accelerare le attività di pre-costruzione a Khemisset e prepararsi all’inizio dei lavori nel 2022. L’amministratore delegato di Emmerson Plc, Graham Clarke, ha sottolineato che la parte marocchina sta mostrando costante sostegno durante lo sviluppo del progetto. La società prevede di investire più di 500 milioni di dollari nei primi 19 anni per creare oltre due mila posti di lavoro e stabilire una partnership vantaggiosa a lungo termine con il Marocco, ha osservato Clarke. La miniera potrebbe generare un milione di tonnellate di sale antighiaccio e fino a 735 mila tonnellate di cloruro di potassio. Il principale investitore nel progetto di Khemisset, la società di investimenti con sede a Singapore Global Sustainable Minerals Pte Ltd, ha evidenziato il “dinamismo” del Regno nordafricano, grazie alla qualità delle sue infrastrutture e la sua posizione come “leader globale dei fertilizzanti in grado di svolgere un ruolo crescente nello sviluppo dell’agricoltura nel continente”. (Mar)