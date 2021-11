Business news: Egitto-Tanzania, Al Sisi riceve presidente Hassan, focus su cooperazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Egitto e Tanzania concordano sull'importanza di ottimizzare le capacità dei due Paesi di servire i reciproci interessi, soprattutto a livello commerciale. Lo ha dichiarato il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi in occasione di una conferenza stampa congiunta con l’omologa della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, dopo l’incontro volto al rafforzamento della cooperazione commerciale in diversi settori. In questa occasione, le due parti hanno firmato alcuni protocolli d’intesa nei settori dell’istruzione e dello sport. “Il Cairo sostiene pienamente l’attuazione del progetto della diga Julius Nyerere (nell'est della Tanzania), modello in grado di trainare la cooperazione tra i due Paesi”, ha proseguito Al Sisi, sottolineando la “reciproca comprensione su una serie di questioni bilaterali e regionali di interesse comune”. Al Sisi ha inoltre annunciato la disponibilità dell'Egitto a cooperare per trasferire le competenze egiziane e fornire supporto tecnico e formazione con corsi di formazione offerti da diversi enti egiziane. (Cae)