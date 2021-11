Business news: Italia-Uganda, a Kampala "Startup Africa Roadtrip", formazione per 20 start-up

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Kampala ha sostenuto la “Startup Africa Roadtrip”, un progetto di formazione rivolto a 20 start-up locali, principalmente ugandesi, ma aperto anche a partecipanti di altri Paesi dell’Africa Orientale. L’iniziativa, fa sapere la Farnesina, si è svolta dall’1 al 5 novembre scorsi nella capitale ugandese e ha ricevuto il contributo finanziario e logistico oltre che dell’ambasciata anche di partner italiani e locali. Un progetto avviato nel 2017 dall’associazione no profit “BeEntrepreneurs”, costituita in Italia e composta interamente da giovani tra i 25 e i 35 anni. Nel corso dell’intera manifestazione, le 20 start-up partecipanti (selezionati su oltre 300 richieste) hanno avuto la possibilità di ricevere lezioni intensive su vari aspetti dell’imprenditoria digitale: dalla redazione del “business plan” fino alla simulazione di un “pitch” ad una platea di investitori. Al termine dell’evento, si è svolto un incontro in residenza dell’ambasciatore d’Italia Massimiliano Mazzanti, nel corso del quale, gli imprenditori hanno avuto l’occasione di presentare le loro idee ad una giuria composta – nel rispetto della parità di genere – da imprenditori, investitori ed esponenti della società civile. (Res)